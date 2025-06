Manifestazione per Gaza e referendum un weekend per anime belle

Un weekend intenso si avvicina: da una parte, la manifestazione per Gaza, simbolo di solidarietà in un momento storico complesso; dall'altra, il referendum, che segna un passo cruciale nella nostra democrazia. Due eventi che invitano a riflettere e partecipare attivamente. Un'opportunità imperdibile per anime belle che vogliono dare voce ai propri ideali e costruire un futuro migliore. Non lasciarti sfuggire questo momento di connessione e impegno!

In televisione si chiamano “programmi traino”. Format collocati in modo strategico nel palinsesto, uno dopo l’altro, fondati sul presupposto che gli spettatori tendono a non cambia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Manifestazione “per Gaza” e referendum, un weekend per anime belle

Scopri altri approfondimenti

Nuova manifestazione: "Fermare il genocidio a Gaza, riempiremo la piazza di bandiere della Palestina" - Cesena torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza. Dopo il successo del 9 maggio, la manifestazione invita a riempire la piazza di bandiere palestinesi e a chiedere il cessate il fuoco.

Segui queste discussioni su X

Il Movimento 5 Stelle sarà in piazza, a Roma, per una grande manifestazione nazionale che vuole unire tutte le voci che chiedono la fine del massacro e dei crimini del governo Netanyahu a Gaza. Continua qui https://movimento5stelle.eu/ii-7-giugno-in-piaz Tweet live su X

Il 7 giugno sarò al corteo PD con la bandiera di Israele, simbolo del pride di Tel Aviv che riunisce persone da paesi arabi che mandano i gay a patibolo. Una manifestazione non deve tramutarsi in condanna. Vicinanza alle vittime innocenti a Gaza. Ricordiamo Tweet live su X

Questa è la settimana dei referendum e delle manifestazioni per Gaza. In tutti e due i casi il centro sinistra si divide e il centro destra sta muto. Da una parte c’è chi ha troppo da dire. È folle infatti dividersi su quesiti referendari che modificano leggi scritte da chi Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Manifestazione “per Gaza” e referendum, un weekend per anime belle

Lo riporta ilfoglio.it: La piazza del 7 giugno funziona come traino e gancio del referendum del giorno dopo, mentre artisti, intellettuali, pezzi di società civile usano oramai il medioriente come un’anfetamina della protest ...

Il Cencelli del 7 giugno. Domani vertice tra leader per decidere chi parla alla manifestazione per Gaza

Da huffingtonpost.it: Oltre a testimonianze da Gaza, quasi certi gli speech di Rula Jebreal e di Luisa Morgantini. Riflessioni su Francesca Albanese e Moni Ovadia. Nelle intenzioni ...

Salvini all'evento de Il Tempo: nessuno usi i morti di Gaza per il Referendum. E sul prof sospeso...

Secondo iltempo.it: No al Gazarendum , come ha titolato oggi Il Tempo . "La manifestazione del 7 giugno del centro sinistra alla viglia del ...