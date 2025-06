Mangiamo mezzo chilo di insetti all’anno senza saperlo Quando processano caffè pasta e riso qualche insetto finisce dentro | così Alessandro Borghese

Sapevi che, senza nemmeno accorgertene, consumiamo mezzo chilo di insetti all'anno? Alessandro Borghese l'ha rivelato durante il panel “La cucina è un palcoscenico” a Milano, dove ha sottolineato un futuro gastronomico inaspettato: gli insetti come nuova frontiera culinaria. Mentre la carne coltivata conquista i riflettori, gli insetti potrebbero diventare una risorsa sostenibile e ricca di proteine. Siamo pronti a rivedere le nostre abitudini aliment

Alessandro Borghese, durante il panel “La cucina è un palcoscenico: 4Ristoranti per scoprire l’Italia” nell’ambito degli Sky Inclusion Days al Teatro dal Verme di Milano, ha spiegato come vede la cucina italiana nel futuro. “Sono meno per la carne coltivata e più per gli insetti. – ha detto – Il futuro in cucina ci riserverà anche gli insetti. È una questione di cultura. Gli insetti vengono mangiati in moltissime culture gastronomiche”. Forse non tutti lo sanno: “ Noi già mangiamo mezzo chilo di insetti all’anno inconsapevolmente. Dal caffè, al cacao, al grano della pasta, al riso quando vengono processati, all’interno del processo qualche insetto ci finisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it