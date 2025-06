Manchester City rivoluzione estiva per Guardiola | tutti i nuovi nomi dei Citizens

Il Manchester City è pronto a riscrivere il proprio futuro! Dopo una stagione sotto le aspettative, Guardiola avvia una rivoluzione estiva, con Reijnders come primo tassello. Questo cambio di rotta non segna solo un rinnovamento per i Citizens, ma riflette anche l'evoluzione del calcio moderno, dove l'innovazione e l'investimento sui giovani sono fondamentali. La sfida è aperta: riuscirà Guardiola a costruire una squadra vincente?

Manchester City, Reijnders è il primo tassello di una rivoluzione per la squadra di Guardiola dopo l'annata deludente Il Manchester City si prepara a una profonda ristrutturazione della rosa dopo una stagione deludente, conclusasi con il terzo posto in Premier League e senza trofei. Pep Guardiola, insieme al nuovo direttore sportivo Hugo Viana, ha già

Premier League, Manchester City-Bournemouth LIVE 2-0: torna in campo Rodri

Milan Manchester City Tijjani Reijnders sempre più vicino ai Citienzs? Potrebbe essere già disponibile per il Mondiale per Club

ULTIM'ORA MERCATO Milan, Tijjani #Reijnders in chiusura al Manchester City Accordo di massima per 70 milioni, bonus inclusi

