Mancano tecnici programmatori -477% farmacisti -17% ed ingegneri -193% ma anche fabbri cuochi e artigiani I dati di Unioncamere sulle professioni che mancano in Italia

L'Italia è in cerca di talenti: 477 farmacisti, 193 ingegneri e diverse figure artigiane sono solo alcune delle professioni più richieste. La trasformazione del mercato del lavoro, tra innovazione tecnologica e digitalizzazione, sta ridefinendo le competenze necessarie. È un momento cruciale per chi cerca opportunità: il futuro appartiene a chi sa adattarsi! Scopri come orientarti in questo panorama in evoluzione e trovare il tuo posto.

Il mercato del lavoro italiano è nel pieno di profonde trasformazioni derivanti dall’avanzamento dell’innovazione tecnologica, dai mutamenti demografici e dall’accelerazione dei processi di digitalizzazione che stanno stravolgendo le priorità delle imprese. In uno scenario così fluido e soggetto a cambiamenti, l’ultimo rapporto pubblicato da Excelsior Unioncamere intitolato " Laureati e lavoro 2024 " ha osservato la graduale scomparsa di alcune professioni, mentre altre emergono o si trasformano. L’allarme lanciato è chiaro: il rischio verso cui si sta andando incontro è la mancata corrispondenza tra le competenze acquisite dai lavoratori del futuro e l’effettiva domanda da parte delle imprese. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Mancano i tecnici e l’economia ha bisogno di tecnici per crescere. La riforma della scuola parta dall’economia e dal mercato del lavoro. Ecco come”. INTERVISTA a Valerio Ricciardelli - L'assenza di tecnici nel mercato del lavoro è un campanello d'allarme per l'economia italiana. Come sottolinea Valerio Ricciardelli, è fondamentale che le riforme scolastiche partano dalle reali esigenze del mercato.

