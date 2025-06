Mamma l' acqua è gialla | cosa racconta il fratello del piccolo ricoverato

Un momento di gioco trasformato in incubo: i bambini, ignari, si sono trovati a nuotare in acqua contaminata. La patina gialla ha allertato i genitori, ma non è bastato a evitare intossicazioni. Questo episodio mette in luce un problema sempre più attuale: la sicurezza negli impianti sportivi. In un'epoca in cui le famiglie cercano spazi sicuri per divertirsi, l'attenzione alla qualità dell'acqua diventa imprescindibile. Non sottovalutiamo mai il nostro benessere!

Una patina gialla sulla superficie dell'acqua e quel grido - «mamma l'acqua sta cambiando colore» - che ha fatto sì che tutti uscissero dalla piscina. Ma questo non è bastato. Stavano nuotando in un centro sportivo alla Borghesiana da oltre un'ora, i cinque bambini intossicati – quattro fratellini di 5, 7, 9 e 11 anni e una bimba di 7 – quando «dal tubo che porta il cloro ne è uscito tantissimo». A raccontare quei momenti di paura, con i piccoli che hanno iniziato a tossire e ad avere difficoltà nel respirare, è Alessio, di quasi 12 anni, mentre è nella sala d'attesa dell'ospedale. Con lui ci sono il suo papà, un militare che il 2 giugno si trovava alla parata in via dei Fori imperiali, e il nonno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Mamma, l'acqua è gialla": cosa racconta il fratello del piccolo ricoverato

Pentolino si rovescia, bimba di un anno ustionata da acqua bollente in braccio alla mamma: in gravi condizioni - Una bambina di un anno è rimasta gravemente ustionata dopo essere stata accidentalmente colpita da acqua bollente mentre era in braccio alla madre a Perugia.

