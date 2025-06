Maltempo in Lombardia allerta meteo per rischio temporali a Milano per domani 5 giugno

Preparatevi a un giovedì all’insegna dei temporali: la Lombardia, e Milano in particolare, si trova sotto allerta meteo gialla per rischio temporali. I rovesci, già annunciati, porteranno potenzialmente disagi e cambiamenti improvvisi nel corso della giornata. Restate aggiornati e scoprite come affrontare al meglio questa giornata turbolenta, perché una buona informazione è la prima arma contro gli imprevisti. Continua a leggere…

È stata diramata l'allerta meteo gialla per il rischio temporali a Milano per l'intera giornata di giovedì 5 giugno. I rovesci, già iniziati nel pomeriggio di oggi, sono previsti in gran parte della Lombardia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Previsioni meteo Milano e Lombardia, che tempo farà nel weekend. La prossima settimana torna il maltempo - Nel weekend, la Lombardia si prepara a un cambiamento radicale del tempo. Dopo un inizio di maggio caratterizzato da sole e temperature sopra la media, da oggi è atteso un brusco ingresso di aria fredda che porterà maltempo e temperature in calo.

