Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 5 giugno | le regioni a rischio

Preparatevi a un 5 giugno all'insegna di contrasti atmosferici: mentre l'anticiclone africano avvolge il Centro-Sud con un caldo intenso, il Nord Italia si prepara a fronteggiare temporali violenti e allerte meteo di colore arancione e giallo. La Protezione Civile monitora attentamente la situazione, invitando alla massima prudenza. La pioggia e i rischi di maltempo sono dietro l'angolo, ma con le giuste precauzioni, possiamo affrontare questa giornata in sicurezza e serenitĂ .

L'anticiclone africano mantiene condizioni di caldo intenso su gran parte del Centro-Sud, mentre il Nord Italia resta esposto a nuovi episodi di maltempo, con temporali anche di forte intensitĂ . La Protezione Civile per domani, 5 giugno, ha diramato un'allerta meteo arancione su parte della Lombardia e gialla su tre regioni del Settentrione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo in Trentino, allerta per la piena dell’Adige a Verona https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/06/03/maltempo-in-trentino-allerta-per-la-piena-delladige-a-verona… Tweet live su X

Allerta maltempo, danni a Dignano. I nostri volontari, al di lĂ del momento, revocano il blocco e risolvono i problemi. Grazie a tutti loro e al sindaco #Turridano @ProtCivReg_FVG Tweet live su X