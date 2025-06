Malore durante la messa maresciallo dei carabinieri salva un anziano

Un momento di paura si trasforma in un atto eroico ad Osio Sotto, dove un maresciallo dei Carabinieri ha salvato la vita a un anziano colpito da malore durante la messa. Questo episodio mette in luce quanto sia fondamentale la formazione in manovre salvavita, un trend sempre più diffuso tra le forze dell'ordine e i cittadini. L’abilità e la prontezza del maresciallo dimostrano che ogni secondo conta quando si tratta di salvare una vita.

Osio Sotto (Bergamo), 4 giugno 2025 – Se è vivo lo deve a un commilitone ancora in servizio e alla sua capacità di applicare correttamente e celermente le manovre salvavita: un volontario dell'associazione nazionale carabinieri di Berga mo è stato soccorso da un maresciallo dopo essere stato colto da malore mentre partecipava il 2 giugno scorso alla Messa nella chiesa parrocchiale di Osio Sotto. Il volontario, 76 anni, era sull'altare quando è caduto a terra svenuto. A quel punto Maurizio Dragone, vice comandante della stazione dei carabinieri di Osio Sotto, lo ha soccorso posizionandolo in sicurezza con l'aiuto dei presenti ed eseguendo le manovre di disostruzione delle vie respiratorie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malore durante la messa, maresciallo dei carabinieri salva un anziano

Argomenti simili trattati di recente

Turista muore sul Sentiero degli Dei: malore durante l’escursione, inutili i soccorsi - Tragedia sulla Costiera Amalfitana: una turista statunitense di 68 anni è morta durante un'escursione sul celebre Sentiero degli Dei.

Segui queste discussioni su X

Paura a Vibo durante la #FestadellaRepubblica . Militare colpito da #malore https://calabriadirettanews.com/2025/06/02/paura-a-vibo-durante-la-festa-della-repubblica-militare-colpito-da-malore/… via @CDNewsCalabria Tweet live su X

++ SI SENTE MALE DURANTE L'ALLENAMENTO IN FALESIA: SOCCORSO UN 57ENNE ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://friulioggi.it/cronaca/malore-allenamento-falesia-soccorso-val-rosandra-1-giugn Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Malore durante la messa, maresciallo dei carabinieri salva un anziano

Come scrive ilgiorno.it: E’ accaduto a Osio Sotto: a intervenire Maurizio Dragone, vice comandante della locale stazione, a sentirsi male un volontario dell’Associazione nazionale dei carabinieri ...

Osio Sotto, malore durante la Messa per la Festa della Repubblica: maresciallo salva un volontario

Si legge su ecodibergamo.it: Durante la Messa alla parrocchia di San Zenone, alla presenza delle autorità civili e militari e di numerosi cittadini, un volontario 76enne dell’Associazione Nazionale Carabinieri si è accasciato al ...

Anziano colto da malore in chiesa, il maresciallo Dragone gli salva la vita

Come scrive bergamonews.it: Il maresciallo Dragone, vice comandante della stazione dei carabinieri di Osio Sotto, si è immediatamente precipitato in aiuto all'anziano, dimostrando sangue freddo, competenza e senso del dovere ...