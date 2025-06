Mako del Giappone che scelse l’amore è diventata mamma In gran segreto

Mako del Giappone, la principessa che ha scelto l’amore su ogni protocollo, è diventata mamma in gran segreto. Un gesto audace che si inserisce in un trend globale: le donne nobili che rompono gli schemi, rinunciando a titoli e privilegi per seguire il cuore. In un mondo dove sempre più ragazze comuni diventano regine, Mako dimostra che la vera royalty è quella che sceglie di essere felice, a qualunque costo.

In un'epoca in cui tante ragazze senza sangue blu sono diventate o diventeranno regine – Kate Middleton, Letizia di Spagna, Mary di Danimarca, Maxima d'Olanda – ci sono donne nate a corte che, alla corte, hanno voluto rinunciare. È il caso di Mako del Giappone, nipote dell'imperatore Naruhito (è la primogenita del fratello, il principe ereditario Akishino). Mako del Giappone ha scelto l'amore. Classe 1991, è nata principessa. Un titolo, però, che ha perso quattro anni fa quando ha scelto, nel 2021, di sposare un ex compagno di scuola, tale Kei Komuro. Da borghese, ha dovuto dire addio anche all'appannaggio reale.

Ha rinunciato al suo titolo e al suo posto nella famiglia imperiale per amore. L'ex principessa Mako del Giappone, conosciuta come Mako Komuro, è diventata mamma pochi giorni fa. La figlia maggiore dell'erede al trono del Crisantemo è stata avvistata con u

