Makiobo Juve il nuovo colpo raccontato da Maluka | Duttile tecnico e leader | ecco che tipo di giocatore è I bianconeri sono la scelta migliore per lui – ESCLUSIVA

La Juventus si prepara a scommettere sul talento di Grady Makiobo, il giovane belga classe 2007 descritto come un giocatore duttile, tecnico e leader naturale. Un colpo di prospettiva che potrebbe rafforzare il futuro dei bianconeri, confermandoli come la scelta migliore per la crescita di questo promettente talento. Ma chi è davvero Makiobo e cosa lo rende così speciale? Scopriamolo insieme.

di Nicolò Corradino Makiobo Juve, il nuovo colpo raccontato dal Belgio in esclusiva per : tutte le dichiarazioni sul talento belga. La Juve batte un colpo in prospettiva: Grady Makiobo sarà un nuovo giocatore bianconero. Un acquisto, quello del classe 2007, per la Juventus Next Gen anche se si capirà nei prossimi mesi se inizierà l’ambientamento a Torino con la Juve Primavera. Un giocatore interessante che arriva dal Club Brugge e che ha voluto conoscere meglio sia dentro che fuori dal campo intervistando in esclusiva Mbani Maluka proprietario e allenatore della Maluka Football, centro di allenamento specializzato per giovani talenti e professionisti, dove il ragazzo si è spesso allenato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Makiobo Juve, il nuovo colpo raccontato da Maluka: «Duttile, tecnico e leader: ecco che tipo di giocatore è. I bianconeri sono la scelta migliore per lui» – ESCLUSIVA

Come scrive @GiovaAlbanese la #Juventus ha definito l’arrivo per l’under 20 Grady #Makiobo dal Bruges Leo #Bamballi dal Lione Altra notizia IMPORTANTISSIMA: la conferma di #Sbravati come responsabile del settore giovanile Investire nei giovani è l Tweet live su X

Grady Makiobo is a very promising talent from Club Brugge. Juventus have been increasingly active in signing defenders from Belgium lately, this year alone, they brought in Gielen from Genk & De Brul from Gent. Tweet live su X