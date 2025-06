Mail Chiara Poggi all' amica Cristina Tosi | I miei intrallazzi sono in un periodo di stasi il mio piccione dà soddisfazioni l' altro no - VIDEO

Un’emozione travolgente ha colpito gli spettatori di "Lo stato delle cose" su Rai 3, dove sono state mostrate le e-mail tra Chiara Poggi e l'amica Cristina Tosi. A un mese dalla tragica morte di Chiara, emerge un quadro di una vita fatta di sogni e relazioni. Le parole scritte raccontano non solo la sua storia, ma anche il desiderio di connessione in un'epoca che sembra sempre più isolante. Un invito a riflettere sulle relazioni che contano.

Mostrate le mail che si sono scambiate Chiara Poggi e l'amica Cristina Tosi il 5 luglio 2007, un mese prima della morte della giovane studentessa, avvenuta 13 agosto del 2007 a Garlasco Alla trasmissione "Lo stato delle cose" su Rai 3 vengono mostrate le mail che si sono scambiate Chiara Pogg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mail Chiara Poggi all'amica Cristina Tosi: "I miei intrallazzi sono in un periodo di stasi. il mio piccione dà soddisfazioni, l'altro no" - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

Chiara Poggi aveva una relazione con «un uomo adulto di Garlasco»? Dalle mail con l'amica ai due cellulari. Stasera il caso a Le Iene - Stasera, su Italia 1, "Le Iene" sveleranno dettagli inediti sulla relazione tra Chiara Poggi e un uomo adulto di Garlasco.

Segui queste discussioni su X

Indagini #Garlasco, bomba di #Giletti: "C'è un altro". La mail segreta di #ChiaraPoggi e i vocalo d Paola #Cappa su #Stasi https://iltempo.it/attualita/2025/06/03/news/garlasco-ultime-notizie-massimo-giletti-email-chiara-poggi-alberto-stasi-un-altro-sempio-paol Tweet live su X

Delitto di Garlasco, si indaga sulle e-mail di Chiara ad una collega in cui parla di "intrallazzi" Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiara Poggi aveva un amante? Il testo della mail inviata all'amica sugli "intrallazzi"

Secondo tag24.it: A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, una vecchia email inviata dalla giovane a un’amica torna a gettare ombre e interrogativi su una delle ...

Chiara Poggi aveva una relazione con «un uomo adulto di Garlasco»? Dalle mail con l'amica ai due cellulari. Stasera il caso a Le Iene

Lo riporta msn.com: Stasera in tv, martedì 3 giugno, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospiti in studio: lo ...

Garlasco, bomba di Giletti: "C'è un altro". La mail segreta di Chiara Poggi

Secondo iltempo.it: Si torna a parlare della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco , per cui c'è un condannato in via definitiva in ...