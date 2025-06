Maggio da record per l' aeroporto San Francesco | +23% di passeggeri rispetto all' anno scorso

Maggio è stato un mese straordinario per l’aeroporto San Francesco d’Assisi, con un incremento del 23% dei passeggeri rispetto allo scorso anno! Questa crescita non è solo un dato, ma segna un trend di rinascita per il turismo in Umbria, che si prepara a rilanciarsi con nuovi voli verso le mete estive. Scoprire nuovi orizzonti non è mai stato così facile: l’estate si avvicina e le opportunità volano alto!

Crescita del 23 per cento dei passeggeri rispetto ad un anno fa (nello stesso periodo) e nuovi voli estivi per le mete turistiche e balneari. L’aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” nel mese di maggio ha registrato 68.910 i passeggeri, con una crescita del +23%. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Maggio da record per l'aeroporto San Francesco: +23% di passeggeri rispetto all'anno scorso

