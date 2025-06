Maduro | Kiev fa terrorismosono nazisti

Nicolas Maduro non risparmia parole pesanti e accusa l'Ucraina di terrorismo e nazismo. In un contesto globale dove le tensioni geopolitiche aumentano, questo tipo di dichiarazioni può influenzare la percezione pubblica e le alleanze internazionali. Un punto interessante da considerare? La retorica aggressiva di Maduro riflette un trend di rivalità crescente tra stati, rivelando come le parole possano scatenare conflitti ben oltre il campo di battaglia.

3.40 Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha definito "terroristici" e "nazisti" gli ultimi attacchi lanciati dall'Ucraina sul territorio russo. "Fanno terrorismo, sono nazisti, fanno saltare in aria ponti, fanno saltare in aria ferrovie, attaccano la popolazione civile", ha detto Maduro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

