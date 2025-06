Maddie McCann si cercano i resti ma anche giocattoli è l’ultimo tentativo Brueckner? E’ un pericoloso sadico psicopatico

La ricerca di Maddie McCann riaccende la speranza in un caso che ha segnato la cronaca mondiale. Con le indagini che si intensificano e la scoperta di potenziali prove, tra cui giocattoli, si cerca di fare luce su un mistero che sembra senza fine. L'ombra del presunto colpevole, Brueckner, continua a inquietare l'opinione pubblica. La questione della sicurezza dei bambini è più attuale che mai: siamo davvero protetti?

La speranza, per quanto flebile dopo diciotto lunghi anni, non si spegne. Le indagini sulla scomparsa di Madeleine “Maddie” McCann, la bambina britannica di tre anni svanita nel nulla nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia in Algarve, hanno avuto una nuova, improvvisa accelerazione. Da ieri, e con rinnovato impeto da questa mattina alle 9:00, investigatori portoghesi e tedeschi hanno ripreso le ricerche sul campo nei pressi della località balneare di Praia da Luz, nel comune di Lagos, proprio dove Maddie fu vista per l’ultima volta. Mezzi della polizia dei due Paesi sono stati visti entrare in una strada sterrata che si inoltra in un’area boschiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it