Dopo 18 anni di silenzio e speranze, le ricerche di Madeleine McCann riprendono in una casa abbandonata nel sud del Portogallo. Questo nuovo sopralluogo riaccende l'attenzione su un caso che ha segnato la cronaca mondiale e solleva interrogativi sul tema della sicurezza dei bambini in vacanza. La ricerca della veritĂ continua, dimostrando che la speranza non svanisce mai. RiuscirĂ questo nuovo sviluppo a portare finalmente chiarimenti?

Dopo 18 anni dalla scomparsa, avvenuta il 3 maggio 2007 in Portogallo, sono riprese le ricerche di Madeleine McCann. Le squadre di ricerca sono state viste all'interno di una casa abbandonata nel sud del Paese. La bambina britannica aveva solo tre anni quando scomparve da un appartamento sulla costa dell'Algarve dove era in vacanza con la sua famiglia, scatenando una campagna globale per ritrovarla e una copertura mediatica senza precedenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maddie McCann, riprese le ricerche: sopralluogo in una casa abbandonata

