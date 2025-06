Maddie McCann riprese le ricerche ma è corsa contro il tempo | Si cercano i resti ma anche giocattoli è l’ultimo tentativo

Le ricerche di Maddie McCann riprendono in Portogallo, un ultimo disperato tentativo per risolvere un mistero che ha scosso il mondo. Mentre gli agenti setacciano la Praia da Luz, si intreccia una narrazione collettiva sulla giustizia e la speranza. In un'epoca in cui i casi irrisolti catturano l'attenzione globale, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale. Cosa ci diranno le nuove indagini? La verità è più vicina di

Sono riprese in Portogallo le ricerche di Maddie McCann, la bambina inglese svanita nel nulla nel 2007: le indagini hanno avuto un’improvvisa accelerazione nella giornata di martedì 3 giugno su mandato della procura di Brunswick, nella Germania settentrionale. Diversi agenti tedeschi, infatti, hanno raggiunto la località di Praia da Luz per setacciare la zona insieme alla polizia portoghese. Agli inquirenti è stato dato il permesso di controllare terreni ed edifici con le ricerche che si sono concentrate nella zona tra il Luz Ocean Club, dove la famiglia alloggiava quando la bambina è scomparsa, e il capanno dove ai tempi viveva il tedesco Christian Brueckner, principale sospettato del rapimento e, si presume, dell’omicidio di Maddie. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Maddie McCann, riprese le ricerche ma è corsa contro il tempo: “Si cercano i resti ma anche giocattoli, è l’ultimo tentativo”

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Maddie McCann, dopo 18 anni arriva la svolta: riaperte le indagini - Dopo 18 anni di misteri, il caso di Maddie McCann riaccende le speranze: le indagini sono ufficialmente riaperte.

Segui queste discussioni su X

Portogallo. Maddie McCann,riprendono le ricerche della bimba scomparsa 18anni fa. Si cerca nei pozzi in Algarve. Corsa contro il tempo,presto libero il principale sospettato.Gli agenti cercano vicino all'hotel in cui la bambina,sparita nel 2007, alloggiava con l Tweet live su X

Maddie McCann, dopo 18 anni si riapre il caso della bambina scomparsa a 3 anni in Portogallo: le autorità tedesche hanno ripreso le ricerche nel luogo della sparizione Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Come procedono e quanto dureranno le nuove ricerche di Maddie McCann, la bimba scomparsa nel 2007

Si legge su fanpage.it: Sono riprese in Portogallo le ricerche legate al caso di Madeleine 'Maddie' McCann, la bimba inglese di 3 anni scomparsa nel maggio 2007 ...

Gli inquirenti sono alla ricerca di una prova che possa inchiodare il principale sospettato, il tedesco Christian Brueckner

Secondo tpi.it: Gli inquirenti sono alla ricerca di una prova che possa inchiodare il principale sospettato, il tedesco Christian Brueckner Sono riprese in Portogallo le ricerche di Maddie McCann, la bambina inglese ...

Maddie McCann, riprendono le ricerche della polizia nei pozzi a Praia da Luz

Scrive tg24.sky.it: Le ricerche della bimba scomparsa 18 anni fa sono riprese oggi e che dovrebbero durare fino a venerdì. Sono state effettuate in base a un mandato emesso dalle autorità della Germania, che sospettano ...