maddie mccann proseguono le ricerche degli inquirenti in portogallo

Le ricerche di Maddie McCann, la piccola scomparsa nel 2007, riaccendono l'attenzione su un caso che ha scosso il mondo. Gli inquirenti, unendo forze portoghesi e tedesche, cercano nuovi indizi nell'Algarve, un luogo simbolo di speranza e mistero. Questo sviluppo non è solo una questione di giustizia, ma riflette anche come la ricerca della verità possa attraversare confini e generazioni. Che cosa emergerà da questa nuova indagine

Roma, 4 giu. (askanews) - Gli inquirenti portoghesi e tedeschi proseguono le loro ricerche nel secondo giorno di una nuova indagine nei pressi del luogo in cui la bambina britannica Maddie McCann √® scomparsa nel 2007, nell'Algarve, Portogallo meridionale, nella speranza di trovare indizi che possano incriminare un cittadino tedesco gi√† condannato per stupro. Nelle immagini di Afp, si vedono le squadre di ricerca perlustrare una casa abbandonata. Mercoled√¨, le auto della polizia portoghese e tedesca sono entrate in una strada sterrata, che √® stata delimitata dalle autorit√†, nei pressi della localit√† balneare di Praia da Luz, nel comune di Lagos, come gi√† accaduto il giorno prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net