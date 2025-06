Maddie McCann | dopo 18 anni si riaprono le ricerche E la speranza

Dopo quasi due decenni di silenzio, la speranza torna a illuminare la storia di Maddie McCann. Le ricerche riprendono a Praia da Luz, un luogo che rappresenta non solo un mistero irrisolto, ma anche il profondo desiderio di giustizia e verità. Questo nuovo slancio nelle indagini si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione sui casi di persone scomparse. Chi sa, potrebbe essere l'inizio di una nuova era di scoperte.

Diciotto anni dopo la notte che ha cambiato per sempre la vita della famiglia McCann, la terra di Praia da Luz torna a tremare sotto i colpi dei georadar. Le autorità tedesche, portoghesi e britanniche hanno riaperto le indagini sulla scomparsa della piccola Madeleine, la bambina inglese di tre anni svanita nel nulla il 3 maggio 2007 mentre era in vacanza con i genitori nel resort Ocean Club, nel sud del Portogallo. Al centro delle nuove ricerche c’è ancora lui: Christian Brueckner, cittadino tedesco, attualmente in carcere per lo stupro di una turista americana. È considerato l’unico indagato formale per la scomparsa di Maddie. 🔗 Leggi su Dilei.it