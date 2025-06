Madame denuncia social | La musica non è una macchina da soldi Poi l’invito ai colleghi Meglio essere dimenticati che scarsi

Madame scuote il mondo della musica con le sue dichiarazioni provocatorie su Instagram. "La musica non è una macchina da soldi", afferma, invitando i colleghi a riflettere sulla qualità artistica piuttosto che sul successo commerciale. In un'epoca in cui il valore viene spesso misurato in clic e visualizzazioni, la sua posizione invita a riscoprire l’essenza dell’arte. Sarà questo il momento di un ritorno ai valori autentici?

Madame è tornata a parlare sui social postando delle stories su Instagram destinate a far discutere. La cantautrice de “Il bene nel male” punta il dito contro la musica di oggi lanciando anche un invito ai colleghi. Madame su Instagram: “preferisco essere dimenticata perché non pubblico che perché sono scarsa”. La cantante è tornata a far parlare di se non per una nuova canzone, ma per delle dichiarazioni chiare e precise sull’industria discografica e su come funziona oggi il mercato. Madame, una delle cantautrici di maggior talento degli ultimi anni, ha puntato il dito contro il mercato discografico dei nostri tempi in cui trionfa il profitto e il guadagno sulla qualità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Madame denuncia social: “La musica non è una macchina da soldi”. Poi l’invito ai colleghi “Meglio essere dimenticati che scarsi”

