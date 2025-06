Macron tende la mano a Meloni per tenere l’Italia nella partita ucraina

In un momento cruciale per l'Unione Europea, Macron e Meloni si sono avvicinati per rafforzare il ruolo dell'Italia nella delicata questione ucraina. Questo accordo potrebbe segnare una svolta nel panorama geopolitico europeo, dove la cooperazione diventa fondamentale per affrontare le sfide globali. Una domanda sorge spontanea: sarà questa la chiave per un'Italia più unita e proattiva, o solo un accordo momentaneo? La risposta potrebbe cambiare le sorti del nostro continente.

Pace fatta? Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ieri, hanno siglato una tregua armata. Ci sono esigenze e priorità che vanno oltre il protagonismo politico e personale, le ripicche, i nazionalismi e gli interessi che inevitabilmente si portano dietro. Poi c’è lo strabismo della nostra presidente del Consiglio nell’incrociare lo sguardo da Bruxelles a Washington. Così è vero che è stato Macron a chiedere di venire a Roma per siglare questa – temiamo fragile – tregua. Circostanza confermata dall’Eliseo, e che ha mandato in solluchero la propaganda del centrodestra, che ha scomodato Canossa e descritto Macron che entra a Palazzo Chigi con la testa cosparsa di cenere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Macron tende la mano a Meloni per tenere l’Italia nella partita ucraina

Segui queste discussioni su X

La statua di cera di Emmanuel Macron è stata rubata dal famoso museo delle cere parigino Grévin e collocata davanti all'ambasciata russa. Ecco perché ? https://l.euronews.com/Bwx Tweet live su X

Il mio intervento al Circolo De Amicis alla presentazione del bel libro di @bobocraxi Ho voluto sottolineare come questo contributo sia importante per le battaglie e l’impegno di oggi e come ho apprezzato lo sforzo degli autori di essere utili oggi Tweet live su X

Il presidente #Macron e il bustina-gate, scende in campo l'#Eliseo: la foto che smentisce Mosca GUARDA https://iltempo.it/esteri/2025/05/12/news/macron-bustina-treno-eliseo-foto-fazzoletto-accuse-russia-42585604/… Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meloni-Macron, la stretta di mano del disgelo

Lo riporta msn.com: Ucraina, difesa, immigrazione al centro del bilaterale tra la premier Meloni e il presidente francese Macron, riavvicinamento dopo le tensioni ...

Vertice Meloni-Macron a Palazzo Chigi, la stretta di mano tra la premier e il presidente francese

Riporta quotidiano.net: Il capo dell’Eliseo e la presidente del Consiglio discuteranno diversi temi, dall'Ucraina alla Difesa, dai dazi di Trump alla competitività ...

Meloni-Macron, dagli screzi al quasi amici: la pace nel nome di Trump

Lo riporta ilmessaggero.it: Donald Trump sarebbe stato decisivo. Seppur a sua insaputa. A far riscoppiare la scintilla tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni sarebbe stato infatti il tycoon, con una serie di mosse ...