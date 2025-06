maceratese le mosse cognigni intoccabile

La Maceratese punta su Luca Cognigni, attaccante che ha dimostrato di essere un elemento cruciale nella stagione passata. Mantenere tali talenti è fondamentale in un campionato sempre più competitivo, dove ogni scelta può fare la differenza. La strategia della squadra sembra chiara: investire su chi sa fare la differenza. Riusciranno i biancorossi a replicare il successo della scorsa stagione? Restate sintonizzati!

C’è l’intenzione di mantenere in squadra anche l’attaccante Luca Cognigni, uno di quei giocatori chiave nella passata stagione. Il direttore generale Stefano Serangeli aveva detto dopo lo spareggio vinto contro la K Sport che il tesseramento di questo giocatore era stato uno dei tasselli decisivi per la stagione da protagonista vissuta dai biancorossi. E da queste certezze la Maceratese vuole ripartire perchĂ© anche la serie D possa regalare delle soddisfazioni. C’è infatti da alimentare l’entusiasmo emerso in questa stagione. L’intenzione sarebbe di tenere Vanzan, Mastrippolito, Lucero, Cognigni, Ruani, Marras, Nasic, Ciattaglia, Gagliardini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net