Ma quello non è Kimi Antonelli la svista clamorosa in Tv | figuraccia in diretta durante Virtus-Olimpia

Un errore che ha fatto rapidamente il giro dei social: in diretta tv, invece di Kimi Antonelli, pilota di F1 Mercedes, la telecamera ha inquadrato Alessandro Luini, un giovane tifoso presente all’evento. Un equivoco divertente ma clamoroso, che ha scatenato migliaia di commenti e battute. La domanda è: come è potuto succedere una svista così evidente? Scopriamolo insieme!

«Kimi Antonelli, pilota F1 Mercedes». È stato presentato così dalla regia di Eurosport e DAZN un giovane spettatore che martedì 2 giugno si trovava sugli spalti della Segafredo Arena per assistere a gara 2 della semifinale di basket tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Peccato che la persona inquadrata fosse Alessandro Luini, 28 anni, giocatore amatoriale della Campetto Basket Ancona, che la regia dei due network televisivi ha evidentemente confuso con il ben più noto pilota di Formula Uno. La cosa più bizzarra è che quella sera Kimi Antonelli era davvero sugli spalti del palazzetto per assistere alla partita, ma le telecamere hanno seguito per tutto il tempo la persona sbagliata. 🔗 Leggi su Open.online