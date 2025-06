Ma quale patata! Tra crisi economiche e penuria di tuberi, la Russia si trova a dover affrontare sfide impreviste. Aurelio Bonetti ci invita a riflettere con umorismo e intelligenza, dimostrando che anche in tempi difficili, un sorriso può fare la differenza. Perché, alla fine, la vera sostanza sta nel saper trovare il lato positivo… anche quando sembra difficile.

Dicono che la Russia stia attraversando una crisi economica e che non reggerà più di un anno. Adesso pare che ci sia penuria di patate. Aurelio Bonetti via email Gentile lettore, sarei tentato di fare una battuta becera e sessista sulla patata, ma mi astengo perché non sono Oscar Wilde il quale diceva "Resisto a tutto tranne che alle tentazioni". Però mi permetta di sorridere di tali previsioni. Parlavo con un economista l'autunno scorso e mi assicurava che la Russia era alla frutta: poi si seppe che il Pil di Mosca era cresciuto di uno sbalorditivo 4,2%. Ed Enrico Letta? 5 Maggio 2022: "Le sanzioni sono fortissime.