Lutto nello sport | è morto il padre di coach Massimilano Milli

Nello spirito di una grande famiglia che si stringe nel dolore, il Sistema Basket Pordenone esprime le sue più sincere condoglianze a Coach Milli e alla sua famiglia. In questo momento di profondo lutto, ricordiamo Antimo come un uomo di passione e dedizione per il basket, la cui memoria resterà sempre viva nel cuore di tutti noi. Un abbraccio forte a chi lo amava e lo ricorderà per sempre.

Il Sistema Basket Pordenone si è raccolto nel dolore per la scomparsa di Antimo, il padre del coach Massimilano Milli. A poche ore dalla sfida contro Ferrara se n'è andato "un uomo di basket, insignito dalla Fiip come allenatore benemerito" citando le parole della società sportiva. Nello. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Lutto nello sport: è morto il padre di coach Massimilano Milli

