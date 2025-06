Lutto Da Gisella | si è spenta Angela

Un grande vuoto ha colpito Forio: Angela Miragiuolo, anima del ristorante Da Gisella, ci ha lasciati a soli 58 anni. Conosciuta e amata da turisti e locali, la sua passione per la cucina e l'accoglienza ha reso il suo locale un simbolo dell'ospitalità isolana. La scomparsa di Angela non è solo una perdita personale, ma un triste capitolo per la comunità che abbraccia con affetto le sue sorelle e i suoi cari.

Lutto a Forio per la scomparsa di Angela Miragiuolo del ristorante Da Gisella, situato in via Sorgeto. La donna, molto conosciuta sull'isola anche dai turisti, si è spenta a soli 58 anni nell'ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Angela lascia le sorelle Maria, Anna, Libera, Gisella e i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lutto "Da Gisella": si è spenta Angela

Ne parlano su altre fonti

Grassina in lutto: è morta Gisella Porcinai

Segnala lanazione.it: Da ora lo sarà anche la sua Gisella, che lo ha raggiunto dopo aver lottato con tutte le sue forze anche contro la malattia. Oggi pomeriggio alle 14,30 una Grassina in lutto le darà l’ultimo ...