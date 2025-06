Lutto cittadino ad Afragola per Martina Carbonaro Funerali con card Battaglia

Oggi Afragola si ferma per commemorare Martina Carbonaro, una giovane vita spezzata tragicamente. I funerali, officiati dal cardinale Mimmo Battaglia, non sono solo un momento di dolore, ma anche un appello alla comunità per riflettere su temi drammatici come la violenza giovanile e le relazioni tossiche. È tempo di unirsi e combattere insieme per un futuro migliore, dove il rispetto e l'amore prevalgano sulla violenza.

Ad Afragola oggi si svolgeranno i funerali di Martina Carbonaro, uccisa a soli 14 anni dall’ex fidanzato. La celebrazione è presieduta dal cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Lutto cittadino ad Afragola per Martina Carbonaro. Funerali con card. Battaglia

Approfondisci con questi articoli

Maestra morta sul bus, lutto cittadino il giorno dei funerali - A Cazzago Brabbia si proclama lutto cittadino nel giorno dei funerali di Domenica Russo, conosciuta come Nika, l'insegnante di 43 anni tragicamente scomparsa in un incidente sulla Pedemontana.

Segui queste discussioni su X

Alle 15 i funerali di Martina Carbonaro. Lutto cittadino ad Afragola nel giorno delle esequie. Ieri l'autopsia: più di un colpo alla testa, la ragazza non è morta subito @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/06/alle-15-i-funerali-di-martina-carbonaro-fe Tweet live su X

Tragedia nella notte: scontro tra moto e auto fatale per motociclista 27enne. Sindaco comunica lutto cittadino: chi è la vittima #Cronaca #Incidente #IncidenteStradale #IncidenteMortale #Caltagirone #Catania #Lutto #Cordoglio Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Lutto cittadino oggi ad Afragola per Martina, nel pomeriggio i funerali

Scrive ansa.it: Lutto cittadino ad Afragola, oggi, in concomitanza con i funerali di Martina Carbonaro che si svolgeranno alle ore 15, nella Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova, presieduti dal cardinale Mim ...

Martina Carbonaro, oggi ad Afragola i funerali della 14enne uccisa da Alessio Tucci: lutto cittadino

Segnala rainews.it: Oggi è il giorno del dolore. Alle 15, ad Afragola, nella Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova, l'ultimo alla 14enne uccisa dall'ex fidanzato ...

Martina Carbonaro, oggi ad Afragola i funerali della 14enne uccisa da Alessio Tucci: è lutto cittadino

Lo riporta msn.com: Oggi è il giorno del dolore. Alle 15, ad Afragola, nella Basilica Pontificia di Sant'Antonio di Padova, i funerali di Martina Carbonaro presieduti dal cardinale Mimmo ...