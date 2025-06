Luoghi per crescere ad Acireale 15 incontri per sensibilizzare i più giovani su tematiche sociali lavoro e impresa

Il progetto "Luoghi per crescere" ad Acireale apre le porte a 15 incontri dedicati ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzarli su tematiche sociali, lavoro e impresa. Un percorso coinvolgente che mira a stimolare il dibattito, alimentare la partecipazione attiva e offrire strumenti concreti per avviare progetti imprenditoriali, grazie alle testimonianze dirette di professionisti ed esperti. Un’opportunità unica per ispirare e guidare il futuro del nostro territorio.

Suscitare il dibattito e sviluppare il senso della partecipazione attiva nei giovani, dare loro informazioni utili per la creazione di impresa attraverso testimonianze dirette di imprenditori e professionisti. Su questi obiettivi si inquadra il programma allestito nell’ambito del progetto Luoghi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "Luoghi per crescere" ad Acireale, 15 incontri per sensibilizzare i più giovani su tematiche sociali, lavoro e impresa

