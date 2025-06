L’Università elegge il rettore Tre candidati un unico appello | | Il voto segno di responsabilità

Oggi è un giorno cruciale per l'Università di Pavia: la comunità accademica si appresta a scegliere il nuovo rettore, un passo fondamentale verso il futuro. Con tre candidati in corsa e un voto elettronico che facilita la partecipazione, questo evento segna un trend crescente verso l'innovazione nei processi di voto accademico. Il coinvolgimento di tutti è essenziale: un voto è più di una semplice scelta, è un atto di responsabilità collettiva!

PAVIA Urne aperte oggi in Università dove la comunità accademica sceglie il rettore per il 2025-2031. Le elezioni si svolgono con voto elettronico da remoto attraverso il modulo online dell’applicativo U-Vote, utilizzando dispositivi personali o postazioni informatizzate nel seggio elettorale costituito in aula magna, aperto dalle 9 alle 18. Tre i candidati: Silvia Figini, Alessandro Reali e Stefano Sibilla che hanno posizioni differenti ma sono accomunati dall’essere stati delegati del rettore Francesco Svelto, che concluderà il mandato a settembre. Saranno 2.200 i votanti tra docenti di ruolo e ricercatori, rappresentanti degli studenti e dei dottorandi, personale tecnico-amministrativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it