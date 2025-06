L’università D’Annunzio vince il bando fondazione Roche per la ricerca indipendente

premiato l’innovazione e il talento emergente nel campo della ricerca biomedica. Questa vittoria testimonia l’impegno dell’ateneo nel promuovere giovani scienziati e le loro idee rivoluzionarie, aprendo nuove strade per il progresso della medicina. La nostra università si conferma come un hub di eccellenza, pronto a fare la differenza nel panorama scientifico nazionale e internazionale, dimostrando che il futuro della ricerca è già in atto.

L'università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara è tra i vincitori dell'ottava edizione del bando "Fondazione Roche per la ricerca indipendente". Con un investimento complessivo di 350mila euro per il finanziamento di sette progetti presentati da ricercatori under 40, il bando ha.

