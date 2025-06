L’unica soluzione per garantire la continuità ai nostri studenti è l’assunzione di tutti noi specializzati Lettera a Meloni

In un momento in cui l'istruzione è al centro del dibattito politico, la lettera di Marianna Deiana a Giorgia Meloni solleva un tema cruciale: la stabilizzazione dei docenti specializzati. Da oltre dieci anni precaria, Marianna rappresenta una voce che chiede di garantire continuità e qualità nella formazione dei nostri studenti. È ora di ascoltare chi investe ogni giorno nel futuro dei giovani. L'istruzione è il fondamento di una società più forte e inclusiva!

Lettera a Giorgia Meloni. Inviata da Marianna Deiana - Caro Presidente. Chi scrive questa lettera è una docente precaria da più di 10 anni nella scuola pubblica italiana, mi chiamo Marianna Deiana, vivo in un piccolo paese della Sardegna, Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, sono una docente specializzata nelle attività del sostegno per gli alunni in situazione di disabilità e sono abilitata all’insegnamento della lingua inglese, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, poiché sono laureata in lingue straniere. L'articolo L’unica soluzione, per garantire la continuità ai nostri studenti, è l’assunzione di tutti noi specializzati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it