Lungomare estate a 30 chilometri orari

Quest'estate, il lungomare di Latina si trasforma con una nuova ordinanza che introduce il limite di velocità di 30 km/h. L'obiettivo? Garantire sicurezza e vivibilità in un contesto sempre più affollato. Con stalli e divieti ben definiti, il Comune punta a valorizzare la passeggiata estiva, trasformando la strada in un vero e proprio salotto all'aperto. Scopri come questa scelta possa influenzare l'esperienza dei bagnanti e il turismo locale!

Una nuova ordinanza per il lungomare nella stagione estiva, e ora il Comune di Latina regolamento circolazione e sosta, istituendo stalli, ma anche divieti, e precedenze. Sono sette pagine di ordinanza, che partono da un dato: tutta la strada lungomare del capoluogo pontino, da Rio Martino a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Lungomare, estate a 30 chilometri orari

Scopri l'Italia con Italo! la nuova campagna "Italo is Magic" Festival e musica per un'estate indimenticabile ? Relax nelle piscine e terme milanesi Reggio Calabria, magia sul lungomare ? La storia della scienziata Giuseppina Aliverti

MONDRAGONE – L'estate è alle porte, la preoccupazione di Belli (FdI): «Il lungomare è nel degrado, bisogna intervenire subito»

? Spiagge libere di Ostia, sopralluogo di Zevi: ultimi ritocchi su arenili e pulizia in vista dell'estate.

