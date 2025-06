Lungolago | le paratie fanno acqua da tutte le parti

Le paratie del lungolago, simbolo di speranza e sviluppo, rischiano di trasformarsi in un incubo. Dopo 15 anni di attese e promesse, i lavori sembrano affogare in problemi strutturali. Non √® solo una questione locale: riflette un malessere pi√Ļ ampio nel nostro paese, dove progetti ambiziosi spesso naufragano tra burocrazia e inefficienze. Riusciremo a tornare a guardare il futuro con fiducia? La risposta √® nelle mani di chi governa.

Correva l'anno 2008 quando si posò la prima pietra. Ora, non molto lontani dal poco onorevole traguardo dei 20 anni da quella data, le prime luci del cantiere delle paratie, dopo tanto buio sul lungolago, rischiano di essere subito offuscate. Per non dire annegate.

