Lungolago | le paratie fanno acqua da tutte le parti

Seppure ormai da mesi le paratie sembrano avanzare a rilento e il loro futuro sembra incerto, è fondamentale ricordare come quel primo passo, fatto nel 2008, abbia rappresentato un impegno per il bene del nostro lungolago. Ora, a quasi vent’anni di distanza, il rischio che tutto si perda nell’oblio è grande, ma è proprio in questo momento che dobbiamo mantenere alta l’attenzione e la speranza, per non lasciare che il passato sbiadisca i nostri sogni di rinascita.

Correva l'anno 2008 quando si posò la prima pietra. Ora, non molto lontani dal poco onorevole traguardo dei 20 anni da quella data, le prime luci del cantiere delle paratie, dopo tanto buio sul lungolago, rischiano di essere subito offuscate. Per non dire annegate. Perché, seppure ormai da mesi. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lungolago: le paratie fanno acqua da tutte le parti

Scopri altri approfondimenti

Ecco i nuovi parapetti del lungolago di Como, mai così vicina la fine del cantiere delle paratie - Il lungolago di Como si avvicina a un traguardo atteso: l'installazione dei nuovi parapetti. Nonostante un lieve ritardo, il cantiere delle paratie è in fase conclusiva, con i primi campioni di parapetti definitivi già approvati dalla Soprintendenza.

Paratia antialluvione - veloce e sicura #protezione #sicurezza