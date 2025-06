Luna Village a Roma | ingresso gratuito al parco d’estate all’Eur

L'estate romana si tinge di magia con il Luna Village all'Eur, un'esperienza da non perdere! Ogni sera, il Luneur Park si trasforma in un’incantevole arena notturna tra musica dal vivo e delizie culinarie. Con ingresso gratuito, è il luogo ideale per famiglie e amici che vogliono godere della frescura estiva. Scopri come il parco stia tracciando una nuova rotta verso il divertimento serale, rendendo ogni notte un'avventura indimenticabile!

L’estate romana ha acceso i motori, e tra le luci soffuse e l’eco di una chitarra in lontananza, il Luneur Park ha svelato la sua nuova anima serale: il Luna Village. Inaugurato lo scorso 31 maggio, il villaggio estivo notturno all’interno del parco più iconico dell’Eur è già diventato il punto di ritrovo per chi cerca musica dal vivo, food di qualità, e un’atmosfera rilassata dove dimenticare la routine. A ingresso completamente gratuito, il Luna Village apre ogni sera dalle 19.00 e anima il quartiere Eur fino a tarda notte, offrendo un’esperienza immersiva tra cocktail artigianali, pizze appena sfornate, panini gourmet e il profumo inconfondibile dello street food d’autore. 🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondisci con questi articoli

A Roma nasce il Luna Village: musica dal vivo, street food e serate sotto le stelle all’Eur - Roma si trasforma in un palcoscenico estivo con il Luna Village all'Eur! Musica dal vivo, street food e serate incantevoli sotto le stelle ti aspettano.

Segui queste discussioni su X

Luna Village all'Eur: serate magiche tra musica e street food https://ift.tt/wsj79AL Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Luna Village a Roma: ingresso gratuito al parco d’estate all’Eur

Segnala funweek.it: A ingresso completamente gratuito, il Luna Village apre ogni sera dalle 19.00 e anima il quartiere Eur fino a tarda notte, offrendo un’esperienza immersiva tra cocktail artigianali, pizze appena ...

A Roma nasce il Luna Village: musica dal vivo, street food e serate sotto le stelle all’Eur

Si legge su romatoday.it: Parte l’estate al Luneur Park con un nuovo format serale a ingresso gratuito, tra cocktail, live band, food e atmosfera estiva per tutte le età ...