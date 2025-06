L’ultimo saluto a Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex L’arcivescovo Battaglia | Se ti fa male non è amore

In un momento di profonda tristezza, l'arcivescovo Battaglia ha rivolto un messaggio forte e chiaro: l'amore non può essere violenza. La morte di Martina Carbonaro, solo 14 anni, ci sconvolge e ci invita a riflettere sul mondo che stiamo creando per le giovani generazioni. È il momento di agire, di dire basta alle parole vuote e di costruire un futuro fatto di rispetto e sicurezza.

“Oggi, accanto al dolore, io sento il dovere di dire basta. Basta parole deboli. Basta giustificazioni. Che mondo stiamo costruendo per questi ragazzi?”. Sono solo alcuni dei passaggi dell’omelia dell’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia. Il cardinale ha celebrato oggi i funerali di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni a luglio. (ANSA FOTO) – Notizie.com Una folla di persone si era si è radunata in piazza Sant’Antonio ad Afragola, davanti all’omonima basilica, per prendere parte ai funerali. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - L’ultimo saluto a Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall’ex. L’arcivescovo Battaglia: “Se ti fa male non è amore”

