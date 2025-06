L' ultimo colpo degli animalisti | Respira l' odore del sangue sei in Trentino

“Respira, sei in Trentino”: un motto che evoca la bellezza della nostra terra, ma oggi assume un significato diverso. Il collettivo Centopercentoanimalisti ha utilizzato questa frase per lanciare un grido di allerta contro la caccia a orsi e lupi, animali simbolo della biodiversità. In un periodo in cui il rispetto per la natura è al centro del dibattito globale, questo gesto accende la riflessione su come possiamo convivere con le creature che abitano il nostro ambiente.

"Respira, sei in Trentino" è l'ormai celeberrimo claim che accompagna gli spot pubblicitari di promozione turistica della nostra terra. Ed è proprio "riarrangiando" questo motto che il collettivo Centopercentoanimalisti ha voluto rimarcare la propria battaglia in difesa di orsi e lupi contro i.

