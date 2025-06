L' ultimo appuntamento di stagione con il programma di informazione e intrattenimento con nuovi scoop sull' omicidio di Garlasco

Il 3 Giugno, "Le Iene" ha concluso la stagione con un episodio che promette di far discutere. L'ormai famoso caso di Garlasco torna a far parlare di sé, dimostrando come il true crime continui a catturare l’attenzione del pubblico italiano. Ma attenzione: i confini tra informazione e spettacolo si assottigliano sempre di più. Siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro l’ultimo scoop? Non è solo un caso, è un fenomeno culturale!

Delitto Garlasco e Le Iene, ormai un binomio imprescindibile. Che lo si ami o lo si detesti, il programma riesce a essere sempre un passo avanti rispetto ad altre trasmissioni giornalistiche. Con l'ultima puntata di stagione, andata in onda martedì sera 3 Giugno, forse il loro passo ha rischiato di essere ben più grande della proverbiale gamba. Più che verità scomode sul caso di Garlasco o indizi importanti per arrivare alla verità, questa volta hanno proposto suggestivi pettegolezzi di paese su una presunta relazione segreta di Chiara Poggi.

Ultimo appuntamento del corso di formazione e informazione “Volontari per una vita di valore” promosso dall’Avad - Il 14 maggio 2025 si svolgerà il quinto e ultimo incontro del corso “Volontari per una vita di valore”, promosso dall’Avad - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare di Arezzo.

