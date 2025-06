L' ultima trovata Lgbt | il volo aereo con l' equipaggio interamente arcobaleno

Air Canada ha acceso i riflettori sul Pride Month con un volo tutto arcobaleno, portando l’arcobaleno in cielo e nel cuore di tutti. Ma mentre l’evento fa discutere, sorge spontanea una domanda: fino a che punto un gesto simbolico può andare, e quanto è appropriato chiedersi l’orientamento sessuale di piloti e assistenti di volo? La linea tra celebrazione e privacy si fa sottile, sollevando un dibattito cruciale.

Air Canada ha deciso di celebrare il Pride Month con il volo "all-2SLGBTQIA+" e ha scatenato il dibattito in rete. Ma da quando un passeggero si chiede l'orientamento sessuale di pilota e assistenti?.

