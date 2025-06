Lugo prosegue fino al 9 giugno a Madonna delle Stuoie la festa del Partito Democratico

La Festa del Partito Democratico di Lugo, storicamente amata dai cittadini, si svolge fino al 9 giugno in una nuova location: la tensostruttura di Madonna delle Stuoie. Un'opportunitĂ imperdibile per gustare piatti tipici e vivere momenti di socialitĂ , mentre si riflette sulle sfide politiche attuali. Quest'anno, l'evento diventa un simbolo di resilienza e adattamento, incarnando lo spirito di una comunitĂ che non smette mai di partecipare. Non mancate!

Continua il tradizionale evento organizzato dal Partito Democratico di Lugo, storicamente denominato Largo Corelli in Festa. Quest'anno l'iniziativa si svolge "in trasferta", presso la tensostruttura di Via Madonna delle Stuoie 1. La manifestazione prosegue fino al 9 giugno compreso: lo stand. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lugo, prosegue fino al 9 giugno a Madonna delle Stuoie la festa del Partito Democratico

