L’Ue sfida Trump sui minerali critici | così Bruxelles spera di soffiare agli Usa le materie prime di Ucraina e Groenlandia

L’Europa si prepara a sfidare gli Stati Uniti nella corsa alle risorse strategiche, puntando a indebolire la supremazia americana sui minerali critici. Con un pacchetto di tredici ambiziosi progetti internazionali, Bruxelles mira a garantire autonomia e sicurezza nelle forniture, coinvolgendo partner chiave come Ucraina e Groenlandia. Una mossa audace che potrebbe ridefinire gli equilibri globali nel settore delle materie prime vitali. La partita è aperta.

L’Unione europea lancia la sua controffensiva nella guerra silenziosa per il controllo delle materie prime critiche. Mercoledì, la Commissione europea ha varato un primo pacchetto di tredici progetti con Paesi extra-Ue per diversificare le fonti di approvvigionamento dei minerali strategici. Tra le intese spiccano quelle con l’Ucraina e la Groenlandia, due Paesi su cui ha messo gli occhi anche Donald Trump per provare a ottenere il controllo delle loro risorse minerarie. Nel caso di Kiev, il presidente americano ha insistito a lungo con Volodymyr Zelensky per firmare un accordo che prevede condizioni molto più favorevoli agli Usa che all’Ucraina, mentre per la Groenlandia è arrivato addirittura a minacciare l’invasione militare. 🔗 Leggi su Open.online