L’Ue prova a ricucire con gli Usa | prime schiarite sui dazi

L’ombra delle tensioni commerciali sembra dissolversi, almeno a parole: UE e USA si avviano verso un possibile accordo sui dazi, promettendo passi “nella giusta direzione” e “veloci”. Ma la realtà sul campo racconta una storia diversa, con l’aumento delle tariffe su acciaio e alluminio che mette ulteriormente a dura prova il dialogo. Riusciranno le diplomazie a trasformare queste parole in azioni concrete? La partita è ancora aperta.

Si procede “nella giusta direzione” e “velocemente”. A sentire i rappresentanti di Ue e Usa per il Commercio, un accordo sui dazi sembra dietro l’angolo. Eppure la strada resta in salita, come dimostra l’entrata in vigore dell’ aumento delle tariffe su acciaio e alluminio importati negli Stati Uniti al 50% proprio da ieri. Almeno nei toni, comunque, qualcosa è cambiato e ora l’ipotesi di un accordo entro luglio non sembra più così lontana. Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, dopo l’incontro con uno dei capi negoziatori Usa sui dazi, Jamieson Greer, parla di “discussione produttiva e costruttiva” e assicura: “Stiamo avanzando nella giusta direzione, a passo spedito”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Ue prova a ricucire con gli Usa: prime schiarite sui dazi

