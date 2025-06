Lucrezia Lante Della Rovere a Belve | Mia madre voleva fossi la sua copia mio padre la picchiava

Lucrezia Lante della Rovere si svela a Belve, raccontando una vita intensa segnata da sfide familiari e relazioni complesse. Dalla figura ingombrante della madre al drammatico rapporto con il padre, le sue parole rivelano come il passato possa influenzare le scelte del presente. In un'epoca in cui il benessere emotivo è al centro del dibattito, la sua storia invita a riflettere sull'importanza di affrontare e superare le ombre familiari. Non perdere questo racconto prof

Lucrezia Lante Della Rovere si racconta di fronte a Francesca Fagnani nello studio di Belve. Dal rapporto con la madre Marina Ripa di Meana all’amore con Giovanni Malagò e Luca Barbareschi, fino al legame con il padre e la sua aggressivitĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marina Ripa di Meana e Alessandro, chi sono genitori di Lucrezia Lante Della Rovere: "Mia mamma una manipolatrice" - Lucrezia Lante della Rovere, figlia di Marina Ripa di Meana e Alessandro Lante, svela un passato difficile: un padre dipendente dall'alcol e un'infanzia segnata da privazioni.

Lucrezia Lante della Rovere: età, marito e figli, perché è finita con Barbareschi, studi, dove vive, la mamma Marina Ripa di Meana • Tutto quello che c'è da sapere su Lucrezia Lante della Rovere con le curiosità sull'attrice che in pochi conoscono.

Lucrezia Lante della Rovere a #Belve: "Mia mamma voleva che fossi spregiudicata come lei. Voleva manipolarmi, avermi per sé. A casa girava di tutto: pistole, sacchetti di cocaina, eroina." Ma di chi cazzo eri figlia: di Marina Ripa di Meana o di Rita De Cresce

Ospite di Belve, l'attrice ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita. E ha anche commentato la scena di sesso, in Caos calmo, tra Isabella Ferrari e Nanni Moretti: «Era brutta. Erano brutti»

