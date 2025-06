L’Ucraina la Nato e la lunga ombra della guerra per procura

Nel cuore dell'Europa, il conflitto tra Ucraina e Russia non è solo una guerra per procura: è il riflesso di un’epoca in cui le potenze globali riscrivono le regole del potere. Mentre la NATO si espande, la tensione cresce, svelando un intricato gioco geopolitico. Questo scenario ci invita a riflettere sugli equilibri mondiali e sul futuro della sicurezza europea. La vera domanda è: a che prezzo?

Nel cuore dell’Europa, alle porte della Russia, si consuma da anni un conflitto che è stato presentato come una reazione difensiva a un’aggressione improvvisa, ma che, a ben vedere, affonda le sue radici in un processo lungo, metodico e consapevole di accerchiamento strategico. Per comprendere il senso profondo della guerra russo-ucraina – o, per meglio dire, della guerra NATO-Russia combattuta per procura – occorre spostare lo sguardo ben oltre il 24 febbraio 2022, data dell’inizio della “operazione militare speciale” di Mosca. Una lunga preparazione occidentale, mai confessata. A partire dal 2015, dopo il colpo di Stato di Maidan e l’annessione della Crimea, la NATO ha avviato un’operazione sistematica di trasformazione e integrazione dell’esercito ucraino secondo i propri standard operativi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’Ucraina, la Nato e la lunga ombra della guerra per procura

Guerra Ucraina, territori, Nato e governo di Kiev: si torna al tavolo dopo 3 anni. Ma Putin punta alla vittoria - Dopo tre anni di conflitto, i colloqui tra Ucraina e Russia si riaccendono, mentre Vladimir Putin sembra determinato a vincere.

Truppe Nato in Ucraina, l'ombra di Usa e Gran Bretagna: cosa può succedere ora? «Rischio escalation»

A violare il tabù è la Polonia. Militari della Nato sono «già presenti» in Ucraina, ammette il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski. E Mosca non si mostra più di tanto impressionata.

Ucraina, la strategia della Nato fino al 2027: il piano di deterrenza per una "guerra lunga" con la Russia

La Nato si prepara per sostenere l'Ucraina in una guerra che potrebbe protrarsi per anni. Questa settimana, il Segretario alla Difesa uscente degli Stati Uniti, Lloyd Austin, presenterà una ...

Accordo Berlino-Kiev per produrre armi che arrivano a 2 mila km, così l'Ucraina si avvicina alla Nato (anche senza farne parte)

Piano da 5 miliardi di euro, l'obiettivo è proteggere il fianco est. Sarà Kiev a decidere sull'utilizzo liberando gli alleati dalle responsabilità ...