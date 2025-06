Luca Gerbino disperso da 10 giorni sul Monte Bo l’appello | “Se sapete qualcosa vi scongiuro aiutateci”

Da ormai dieci giorni, il silenzio avvolge la scomparsa di Luca Gerbino, uomo di 60 anni proveniente da Cavallirio, disperso sul Monte Bo. La sua famiglia e amici sono in apprensione, lanciando un appello disperato: "Se qualcuno avesse notizie, lo avesse visto, incrociato, vi scongiuro..." La speranza di ritrovare Luca vivo e in salvo non si spegne. Restiamo uniti, perché ogni segnale potrebbe fare la differenza.

È da 10 giorni che non si hanno notizie di Luca Gerbino, 60 anni, residente a Cavallirio, in provincia di Novara, ma domiciliato a Gattinara (Vercelli). Di lui non si sa più nulla da domenica 25 maggio, quando è salito verso il Monte Bo da Piedicavallo, nel Biellese. L'appello: "Se qualcuno avesse notizie, lo avesse visto, incrociato, vi scongiuro, dateci una mano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

