Lotta alla prostituzione partiti i controlli sulle strade del sesso a pagamento

I controlli della Polizia Locale di Rimini segnano un passo importante nella lotta alla prostituzione su strada, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la sicurezza urbana è al centro del dibattito pubblico. Questo intervento non solo mira a rispondere a richieste di legalità, ma si inserisce in un contesto più ampio di tutela dei diritti e della dignità delle persone. Rimini diventa così un laboratorio di nuove politiche sociali: quali effetti avrà?

Sono ufficialmente partiti i controlli della Polizia Locale di Rimini per vigilare sul rispetto dell'ordinanza contingibile e urgente a contrasto della prostituzione su strada, entrata in vigore lo scorso 26 maggio. Un'attività di presidio che proseguirà costantemente nei prossimi mesi e che ha.

