L’ospedale di Chioggia fa scuola negli Usa | sette universitarie del Kansas in corsia | VIDEO

L’ospedale di Chioggia fa scuola negli Stati Uniti, attirando l’attenzione di sette universitarie del Kansas. Da qui a settembre, le future dottoresse Waldorf, Moen, Wasilewski, Miller, Pierson, Abulbashar e Do realizzeranno un’importante osservazione clinica nei tre reparti più innovativi del presidio. Un’esperienza che trasformerà il loro percorso professionale, portando un prezioso scambio di competenze tra Italia e America, e contribuendo a elevare gli standard sanitari a livello internazionale.

