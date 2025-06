Lorenzo Marone Libreria Luce | “Napoli è una città invidiosa più delle altre Il mondo letterario? Un po’ snob”

Lorenzo Marone, fondatore della libreria "Luce" al Vomero, lancia un appello alla comunità letteraria di Napoli, definita spesso invidiosa e snob. Ma oltre il pregiudizio, "Luce" si propone come un rifugio emotivo per tutti gli amanti dei libri. Questo spazio può rappresentare una nuova era per la cultura partenopea, dove le parole diventino un ponte e non un muro. La letteratura ha il potere di unire: sei pronto a scoprire come?

Lorenzo Marone, titolare della libreria emotiva "Luce", neonata attività al Vomero, parla a Fanpage della sua nuova avventura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Scrittori in classe”: Marco Magnone e Lorenzo Marone incontrano gli studenti nel Maggio dei Libri e della Cultura - A maggio, nel quadro del progetto “Scrittori in classe” promosso dal Caffè Letterario Mondadori di Nola, Marco Magnone e Lorenzo Marone incontrano gli studenti per due giorni di dialogo, promuovendo la lettura e la cultura nelle scuole del territorio.

Lorenzo Marone (Libreria Luce): “Napoli è una città invidiosa più delle altre. Il mondo letterario? Un po’ snob”

Lo riporta fanpage.it: "Questo era un mio vecchio pallino, aprire una libreria che fosse anche un centro di accoglienza, un luogo in cui potersi rilassare e prendersi cura di sé". Lorenzo Marone, celebre scrittore ...

Lo scrittore Lorenzo Marone apre a Napoli “Luce”, la prima “libreria emotiva”

Da fanpage.it: Ha aperto i battenti oggi, lunedì 31 marzo, a Napoli, "Luce – libreria emotiva". Si tratta della libreria dello scrittore partenopeo Lorenzo Marone e della sua socia, la mediatrice familiare ...

Luce, al Vomero apre la “libreria emotiva” di Lorenzo Marone: folla all'inaugurazione

Segnala ilmattino.it: Fondata dallo scrittore napoletano Lorenzo Marone e da Roberta Nicodemo, mediatrice familiare con esperienza nei centri anti violenza, “Luce” è la nuova libreria vomerese che racconta la ...