L’onda lunga della pandemia | Le restrizioni durante il Covid hanno influenzato la ripresa

L’eco della pandemia continua a farsi sentire, anche nel 2025. Gli aumenti economici che stiamo osservando ad Empoli sono il riflesso di un recupero lento e complesso, legato alle restrizioni del Covid-19. Questo scenario ci invita a riflettere su come le crisi passate plasmino il nostro futuro: ogni ripresa porta con sé insegnamenti preziosi. Quali opportunità si celano dietro queste sfide? Scopriremo insieme il potenziale di una nuova era.

Empoli, 4 giugno 2025 – Per comprendere meglio gli aumenti, è necessario contestualizzarli: non bisogna dimenticare che si riferiscono di fatto al 2023, a pochi mesi dalla fine dell’emergenza sanitaria e con l’onda lunga delle restrizioni anti-contagio anche sull’economia. Dopo le contrazioni degli anni della pandemia, quindi, era inevitabile un ritorno (seppur graduale) ai livelli precedenti. E se prendessimo in esame per ogni Comune dell’Unione le variazioni percentuali del reddito pro capite su base annua dal 2017 al 2023, si noterebbe effettivamente un trend di crescita anche se in diminuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it