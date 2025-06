L’omelia di don Mimmo Battaglia ai funerali di Martina | “È femminicidio chiamiamolo col suo nome Non è follia Non è un raptus”

In un momento di profonda riflessione e dolore, Don Mimmo Battaglia ha pronunciato parole che risuonano come un forte monito: "È femminicidio, chiamiamolo col suo nome". Durante i funerali di Martina, ha esortato i giovani a riconoscere e combattere i pensieri distorti sull'amore. Un invito a non voltarsi dall'altra parte, ma a prendere posizione contro la violenza e a costruire relazioni sane e rispettose. Scopri di più su questo potente messaggio.

"Martina è morta per mano della violenza. Lo dico soprattutto a voi, ragazzi: stanate dentro di voi quei pensieri distorti riguardo all'amore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

