L' ombra di Malyuk dietro i raid in Russia | Colpiamo dritti al cuore

Nel cuore della tensione tra Russia e Ucraina, Vasyl Malyuk emerge come un’ombra invisibile ma potente. Alla guida dei servizi segreti ucraini, si pensa sia l’artefice di attacchi che scuotono le fondamenta della sicurezza russa, come l’ultima operazione “Tela di ragno” con 117 droni. La sua strategia mette in crisi il nemico, colpendo dritto al cuore: chi è realmente Vasyl Malyuk e quale sarà il suo prossimo passo?